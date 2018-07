Wie dacht dat ontwaken op DreamVille er net hetzelfde uitziet als op andere campings, heeft het grondig mis. Want wakker worden op de camping van Tomorrowland, betekent ook: van ’s ochtends vroeg werken aan lichaam en geest. Fitness, yoga, kickboks, … het kan allemaal. Wat de feestganger precies bezielt om zich nog meer in het zweet te werken? “Het is zalig om de dag zo te starten, dit kan je nergens anders ter wereld doen!”