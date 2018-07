Gewelddadigste Britse gevangene gaat scheiden na foto van zijn vrouw in Tenerife

Ze keek ernaar uit om met haar man, de gewelddadigste gevangene van Groot-Brittannië, te gaan samenwonen zodra hij vrijgelaten werd uit de gevangenis. Maar zo ver lijkt het niet te komen voor de 27-jarige actrice Paula Williamson. Charles Bronson heeft haar laten weten dat hij wil scheiden, door een uitbundige foto op vakantie in Tenerife.

Charles Bronson werd op 6 december 1952 in Wales geboren als Michael Peterson, maar hij noemt zichzelf naar de legendarische Amerikaanse acteur die vooral bekend is door de ‘Death Wish’-reeks. Op zijn 22ste werd hij veroordeeld voor een gewelddadige overval.

Sindsdien maakte hij het zo bont in de gevangenis dat zijn celstraf al meerdere keren verlengd werd en dat hij de bijnaam “meest gewelddadige gevangene van Groot-Brittannië” kreeg. Hij zat al in 120 verschillende gevangenissen, viel meer dan 20 cipiers aan, was betrokken bij meerdere gijzelingsacties en dreigde ooit om een medegevangene op te eten. Om daar even later weer op terug te komen door te zeggen dat een “sandwich met kaas en augurk ook wel zal volstaan”. Sinds zijn veroordeling in 1974 bracht hij het grootste deel van zijn tijd, in totaal bijna 40 jaar, door in een isoleercel.

Getrouwd

Toch was de crimineel - die ook bekendstaat om het extreme fitnessprogramma dat hij erop nahoudt in de gevangenis (2.500 keer opdrukken per dag) - erin geslaagd om de liefde te vinden. In november 2017 mocht hij zijn gevangenisplunje inruilen voor een trouwkostuum. In de kapel van de Wakefield-gevangenis in West Yorkshire gaven gevangene A8076AG en de 27 jaar jongere actrice Paula Williamson elkaar het jawoord.

Tenerife

Na iets meer dan een half jaar is aan het huwelijk van Bronson en Williamson een einde gekomen. Aanleiding daarvoor is een foto die opgedoken is van zijn 37-jarige echtgenote in Tenerife. Ze had het duidelijk naar haar zin op het Canarische eiland: je ziet een man zijn hoofd in haar decolleté planten tijdens een feestavond.

Williamson zegt dat ze de zes mensen was tegengekomen op vakantie en ze hen had uitgedaagd om te raden of haar borsten al dan niet vals waren. Een 26-jarige man ging er gretig op in en stak zijn hoofd ertussen. Op een andere foto staat ze trouwens ook nog innig met een andere man. “Ach, mijn man weet dat ik graag flirt en daarom houdt hij van me”, had ze er eerder deze week over gezegd.

EXCLUSIVE: Charles Bronson’s wife Paula Williamson flirts and kisses group of guys on lads’ holiday https://t.co/Tcy7rVd2kq — The Sun (@TheSun) 16 juli 2018

Bronson liet zijn vrouw intussen via een tussenpersoon weten dat hij wil scheiden van zijn vrouw. “Ik ben er kapot van”, zegt Williamson aan The Sun. “Ik kan niet stoppen met huilen. Eén stomme fout heb ik begaan. Het was gewoon een spelletje, om te zien of hij durfde. Ze namen er een foto van en in die ene seconde is mijn huwelijk gedaan. Mijn hoop en dromen om samen te wonen met mijn man bij zijn vrijlating zijn nu weg.”

Snogged 6 lads?? You havin a laugh (at my expoese) this was banter and having laugh; Charlie would bd surprised if I didn’t! He knows an a flirt and loves mr for it! 💋 @TheSun https://t.co/mhZxnmHWrD — Paula Salvador (@PaulitaVonDita) 16 juli 2018

Dat Bronson zo zou reageren, had ze niet verwacht. “Ik ben wakker geworden in een nachtmerrie. Ik heb hem vernederd, nu ben ik alles kwijt. Ik heb hem nochtans bijgestaan door dik en dun en heb het altijd voor hem opgenomen. Ik ben alles kwijt: mijn werk, mijn vrienden, mijn familie en mijn waardigheid. En nu ook mijn man.”