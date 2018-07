Motorrijder op slag dood na nachtelijk ongeval

Kortemark - Een 46-jarige man uit Kortemark is afgelopen nacht overleden nadat hij met zijn motor van de weg raakte op de Staatsbaan in Kortemark.

Een 24-jarige man uit Houthulst reed achter de motorrijder, zag hem even niet meer op de donkere weg en kwam even later uit op het ongeval. Het slachtoffer had een zware hoofdwonde en was op slag dood. De eerste hulp van de MUG kon niet meer baten.

Het parket stelde geen deskundige aan, omdat het ongeval door de bestuurder werd veroorzaakt en er geen andere personen betrokken waren. De precieze oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. De motorrijder belandde in de berm en kwam in botsing met een paaltje en een boom.