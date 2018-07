GERUCHTEN. Duitse topclub wil Witsel, nieuwe episode in flirt tussen Hazard en Real Madrid

Na het uitstekende WK in Rusland blijven de namen van de Rode Duivels gonzen in de internationale geruchtenmolen. Eden Hazard flirt nog altijd met Real Madrid en zijn huidige club Chelsea zorgt voor een nieuwe episode in de zaak. Axel Witsel geniet dan weer van forse interesse van een Duitse topclub.

Real Madrid zou bereid zijn om zomaar even 170 miljoen euro neer te tellen voor Eden Hazard. Maar Chelsea, de huidige club van de Rode Duivel, is niet onder de indruk. Meer zelfs: The Blues zouden tegen de Madrilenen gezegd hebben dat ze niet gedwongen willen worden om hun sterspeler te verkopen, ook niet voor het enorme bedrag waarmee Hazard de tweede duurste voetballer ooit kan worden.

Hazard heeft nog een contract van twee jaar bij Chelsea en de Engelse landskampioen van twee jaar geleden denkt hem in Londen te kunnen houden met een nieuw contract waarmee Hazard 300.000 euro per week zou verdienen. Als onze landgenoot binnen enkele weken terugkeert van vakantie staat er een gesprek op het programma.

Het wordt sowieso nog een drukke zomer bij Chelsea. Barcelona wil Willian, die zou aangegeven hebben dat hij wil vertrekken, absoluut naar Spanje halen en deed een derde bod op de Braziliaan, dit keer van 61,5 miljoen euro. En dan is er ook nog het nakende vertrek van Thibaut Courtois naar Real Madrid. Volgens The Sun zijn de Londenaars al op zoek naar een vervanger en hebben ze naast Kasper Schmeichel ook hun oog laten vallen op Joe Hart. Alexandr Golovin, de Russische smaakmaker op het afgelopen WK, zou dan toch niet naar Chelsea gaan. Volgens L’Équipe trekt de Rus voor 30 à 35 miljoen naar AS Monaco en legt hij volgende week al medische testen af. Tot slot weet Sky Italia dat Atlético Madrid spits Olivier Giroud wil huren met een optie tot aankoop.

Witsel naar Duitsland?

Keert Axel Witsel na zijn voortreffelijk WK terug naar Europa? Volgens het Duitse Bild topt de centrale middenvelder het verlanglijstje van de Duitse topclub Borussia Dortmund, dat naarstig op zoek is naar versterking op het middenveld. Witsel speelt al twee seizoen bij het Chinese Tianjin Quanjin, maar gaf nog voor het WK aan dat hij graag weer dichter bij huis wil voetballen. Onze landgenoot zou ongeveer twintig miljoen euro moeten kosten.

Eerste trainersjob voor Thierry Henry?

En wat gaat Thierry Henry komend seizoen doen? De voormalige Franse topspits hielp de Rode Duivels op het afgelopen WK als assistent-trainer aan een derde plek en lijkt stilaan volleerd genoeg om het te proberen als hoofdtrainer. Engelse media berichten dat Aston Villa droomt om de veertigjarige Fransman aan te trekken.

Foto: AP

Strijd om Martial, Benzema op weg naar Milan

Nog grof wild op de internationale transfermarkt: Anthony Martial. Chelsea, Bayern München en Tottenham Hotspur tonen interesse, maar dan moet Manchester United eerst zijn vraagprijs van 100 miljoen euro laten zakken. En het is nog maar de vraag of dat zal gebeuren, want Ed Woodward zou niet van plan zijn om de Fransman te verkopen, ondanks dat die eerder aangaf dat hij andere oorden wil opzoeken.

Foto: Photo News

Na Cristiano Ronaldo is ook Karim Benzema op weg naar de uitgang bij Real Madrid. Volgens de berichtgevingen staat de Franse spits dichtbij een overgang naar AC Milan. L’Équipe schrijft dan weer dat kersvers PSG-trainer Thomas Tuchel oude bekende Julian Weigl, met wie hij twee succesvolle seizoenen bij Borussia Dortmund beleefde, naar Parijs wil halen ter vervanging van Adrien Rabiot. Die staat op de wishlist van FC Barcelona. Nog op het verlanglijstje van Tuchel: Bayern München-verdediger Jérôme Boateng.

Foto: BELGAIMAGE

Bij Barcelona heeft Jasper Cillessen te horen gekregen dat hij mag vertrekken voor 30 miljoen euro. De tweede keeper van Barça werd eerder gelinkt aan Arsenal en Liverpool, maar die laatste haalde afgelopen week Alisson voor 72,5 miljoen euro. Als Cillessen vertrekt, zijn volgens de Catalanen Belgen Koen Casteels en Simon Mignolet mogelijke pistes om hem op te volgen.