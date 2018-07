Zoekactie naar vermiste man op E10-plas in Brasschaat is hervat

Brasschaat / Schoten - De brandweer is zondagochtend herbegonnen met het doorzoeken van de E10-plas in Brasschaat en Schoten. Zaterdagnamiddag raakte een man die in de plas ging zwemmen, vermist. De zoekactie zaterdag leverde niets op, dus wordt zondag opnieuw gezocht.

Er wordt al sinds zaterdagmiddag gezocht naar een vijftiger die in de E10-plas te water was gegaan met zijn hond. De hond keerde terug, maar van het baasje is voorlopig geen spoor. De zoekactie werd zaterdag rond 20 uur stopgezet.

Maar is de brandweer dus weer bezig. Sinds 9 uur zondagochtend doorzoeken ze met vier boten en negen duikers de recreatievijver. Voorlopig is er nog geen resultaat. In de loop van de voormiddag wordt er een evaluatie opgemaakt.

Het is niet helemaal duidelijk of de vermiste man ook effectief in het water te vinden. Sommige getuigen zeggen dat ze hem nog uit het water gezien.

Zwemmen verboden

De lokale politie maakte enkele dagen geleden nog duidelijk dat zwemmen in de E10-Plas verboden is. Het zwemverbod geldt al langer, maar door de warme temperaturen wordt daar niet altijd rekening mee gehouden.