Fransen eisen antwoorden: “Schandaal rond Benalla wordt het schandaal van Macron als hij blijft zwijgen”

Het schandaal rond Alexandre Benalla, de gewezen veiligheidsmedewerker van president Macron, veroorzaakt flink wat commotie in Frankrijk. De oppositiepartijen eisen antwoorden van de president en beschuldigen hem ervan het schandaal in de doofpot te hebben willen stoppen.

Alexandre Benalla is de gewezen vicekabinetschef en veiligheidsmedewerker van de Franse president Emmanuel Macron. Hij werd vrijdag ontslagen en opgepakt door de politie nadat hij in opspraak was gekomen omdat hij volgens videobeelden op 1 mei een betoger hardhandig had aangepakt.

Politiehelm

Foto: AFP

Op de beelden van de betoging, die volgens de krant Le Monde gemaakt werden op de Place de la Contrescarpe in het 5de arrondissement van Parijs, is te zien hoe agenten een betoger op de grond werken. Later snelt een man zonder uniform, maar wel met een politiehelm, toe, die de betoger wegtrekt van de agenten, hem meerdere klappen uitdeelt en op de grond werkt. Even later grijpt hij ook een vrouw bij de nek. Nadat zijn gezicht van dichtbij gefilmd is, wandelt hij snel weg uit angst voor herkenning.

Le Monde herkende op de beelden Alexandre Benalla, die binnen het kabinet van Macron verantwoordelijk was voor de veiligheid van de president. De identiteit van de man werd aan de krant bevestigd door kabinetschef Patrick Strzoda. De man kwam daardoor in opspraak, want hij was op de betoging aanwezig om een oogje in het zeil te houden en niet om in te grijpen. En al zeker niet op de manier waarop hij dat deed.

Geweld

Foto: AFP

Benalla werd zaterdag voorlopig vrijgelaten en verschijnt zondag voor een onderzoeksrechter. Hem worden feiten van geweld door een openbaar ambtenaar, aanmatiging van ambten, het illegaal dragen van insignes die voorbehouden zijn voor het openbaar gezag en medeplichtigheid aan het onrechtmatig toe-eigenen van beelden van een beveiligingscamera verweten. Benalla riskeert drie jaar cel en een boete van 45.000 euro.

Samen met Benalla werden nog drie geschorste politiemannen opgepakt. Zij worden ervan verdacht de camerabeelden aan Benalla te hebben doorgespeeld en het beroepsgeheim te hebben geschonden. Ook zij moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Hoogspanning

De zaak beroert de gemoederen in Frankrijk. Maandag wordt minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb in de Assemblée van het Franse Parlement verwacht om tekst en uitleg te geven bij de feiten. Een dag later doet hij hetzelfde in de Senaat.

In het Elysée van president Macron blijft het intussen erg stil. De kritiek van de oppositiepartijen is nochtans niet mals. Zij beweren dat de president en zijn entourage er alles aan gedaan hebben om het schandaal in de doofpot te stoppen en eisen dan ook dat niet alleen Collomb maar ook Macron vragen komt beantwoorden in de Assemblée.

“Ze willen het schandaal wegsteken achter het heel late ontslag”, zegt Laurent Wauquiez van de rechtse oppositiepartij Les Républicains in Le Figaro. “Emmanuel Macron moet verantwoording afleggen tegenover de Fransen.”

Marine Le Pen, voorzitter van het extreemrechtse Rassemblement National, vraagt ook dat de presidentiële stilte doorbroken wordt. “Als Macron geen uitleg geeft, wordt het schandaal-Benalla het schandaal-Macron.”

Het hoofd van de radicale linksen in Frankrijk, Jean-Luc Mélenchon, vindt de zaak “van hetzelfde niveau als het Watergate-schandaal”. Hij beschuldigt de president er ook van dat hij “een persoonlijke militie aan het opzetten is”.