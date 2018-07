Ophef over "gecensureerd" protestliedje tegen het Gentse circulatieplan

Gent - Op sociale media is ophef ontstaan over een liedje van de Gentse zanger Kurt Burgelman, bekend van zijn groep Biezebaaze. Burgelman werd zaterdag opgevoerd in een televisieshow van de regionale zender AVS, waar hij een liedje zong uit protest tegen het circulatieplan van Gent. Dat werd nadien gereduceerd tot een halve minuut, omdat AVS "niet aan politiek wil doen tijdens de Feesten". "Censuur", klinkt het boos.

Burgelman was zaterdagmiddag te gast in de praatshow Es 't er iets te doen misschien, een dagelijkse televisieshow van de regionale zender AVS over de Gentse Feesten. Onder meer de Gentse burgemeester Daniël Termont zat aan tafel als praatgast.

AVS had als muzikale gast de Gentse zanger Pat Remue uitgenodigd, maar die moest zaterdagochtend door ziekte afzeggen. In laatste instantie werd Kurt Burgelman opgetrommeld. "Ik zei dat ik enkel wou komen als ik mijn lied Mijn Gent mocht spelen, wat mocht van presentator Wim Claeys", zegt Burgelman.

De tekst van het liedje is gekant tegen het circulatieplan dat Gent vorig jaar invoerde om doorgaand verkeer uit de binnenstad te weren. Burgelman lanceerde het liedje vorig jaar op de Gentse Feesten. Dit is een stukje van de tekst:

Moandag nuchtink, talver achte

Tverkier in Gent stoa stille

Deur da plan van onze scheepe

Diene moef mee zeine bril

Ver uit twest-Vloandere kwam tij noar hier

Sindsdien es Gent Gent nie mier

Nadat Burgelman het liedje had gespeeld tijdens de opname van AVS, besloot de redactie hem te vragen om nog iets anders te spelen. "Kurt Burgelman bracht zijn 'mobiliteitssong', één groot verwijt aan het adres van de invoerders van het mobiliteitsplan", zegt AVS in een persbericht. "Tot groot jolijt van een deel van ons publiek, tot verontwaardiging van een ander deel van ons publiek."

Feel good-tv

"Met Est'er iets te doen misschien... ' wil AVS de bezoekers aan de Gentse Feesten wegwijs maken in de overvolle kalender aan activiteiten. Dat doen we met ' feel good tv', met veel Gentse gasten en ook veel Gentse muzikanten."

"Daar wij met dit programma helemaal geen bedoeling hebben om politieke hangijzers te bespreken en wij uitdrukkelijk geen politieke thema's aan onze praattafel agendeerden en dat ook zo hebben meegedeeld aan onze gasten, hebben wij ervoor gekozen om het lied van Burgelman maar gedeeltelijk op antenne te brengen."

Een dertigtal seconden van het liedje waren zaterdagavond te zien in de uitzending van AVS. Daarbij werd een boodschap getoond: "Wij nodigen Kurt Burgelman uit in ons verkiezingsprogramma in het najaar waar zijn song een terechte plek verdient en waar het debat over het Gentse mobiliteitsplan in alle sereniteit en met woord en wederwoord kan gevoerd worden met voor- en tegenstanders."

Noord-Korea

Zanger Kurt Burgelman reageert boos op het incident. "Dit kan toch niet. De Gentse Feesten zijn gebouwd op rebellie en artistieke vrijheid. Die wordt hier gefnuikt. Ik heb geweigerd om een ander lied te spelen. Dit is het wurgen van de kritiek."

"Dit soort praktijken doet mij denken aan Noord-Korea en aan mijn familie die de DDR nog heeft meegemaakt in de jaren tachtig. AVS laat zich doen door Daniël Termont. Hij was de enige aan tafel die niet klapte na mijn lied."

Op Facebook schrijft Burgelman dat "AVS en burgemeester Termont vandaag de democratie begraven hebben". Hij benadrukt dat hij geen politieke kleur heeft. "Ze willen van mij een N-VA'er maken, maar ik ben links, noch rechts. Als je hier nog kritiek durft geven, dan word je meteen van vanalles beschuldigd."

Burgelman hekelt dat hij kritiek krijgt omdat hij niet meer in Gent, maar in Zevergem (in buurgemeente De Pinte) woont. "Ik heb daar iets betaalbaarders gevonden, ja. En?"

Een filmpje van het lied Mijn Gent is ondertussen op sociale media al meer dan vijftigduizend keer bekeken.

Politieke redenen

Burgemeester Daniël Termont wordt ervan beschuldigd het liedje te hebben willen "censureren", maar de burgemeester spreekt dit met klem tegen. In een reeks berichten op Twitter ontkent Termont dat hij iets gezegd of gevraagd zou hebben aan de redactie van AVS. AVS-hoofdredacteur Lucie De Zutter bevestigt dit.

"Ik was hier geen vragende partij voor", aldus Termont. "Dit is een beslissing van AVS. Van mij mag iedereen zeggen en zingen wat hij wil. Het was een louter AVS-initiatief waarvan sommigen het om politieke redenen naar mij willen toeschuiven."

"Zoals ik geen recht heb te eisen dat een onafhankelijke zender iets niet mag uitzenden, kan ik evenmin eisen dat ze iets moeten uitzenden. De redactie is daar vrij in. Één van de afspraken is dat we tijdens de Gentse Feesten niet aan politiek doen. Ik wil mij daar aan houden.