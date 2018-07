Njet voor Malinwa: Van Damme verlengt bij Waasland-Beveren

KV Mechelen vist achter het net voor Joachim Van Damme. Het wou Van Damme graag terughalen, maar hoewel die de stap wou zetten, werkte Waasland-Beveren niet mee. De 26-jarige middenvelder was in de voorbereiding vaak de kapitein van trainer Yannick Ferrera, de Waaslanders wilden hem dan ook niet laten gaan. En hij blijft nu ook gewoon op post.

Van Damme tekent zelfs een langer en verbeterd contract op de Freethiel, tot 2021 plus optie. Een beloning voor zijn harde werk in de voorbije maanden. Waasland-Beveren haalde al vijftien nieuwe spelers en dus was het ook wel nodig om iemand als Van Damme, die de Belgische competitie kent, aan boord te houden.

Pech dus voor Malinwa. Aangezien Yacouba Sylla nog vertrekt, wou het zijn middenveld nog met Van Damme versterken – zijn kracht, lengte en goeie pass zijn kwaliteiten die het nog goed kan gebruiken.