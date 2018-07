Mexicaanse recordverdediger kondigt voetbalpensioen aan met pakkende afscheidbrief: “Onmogelijk om te scheiden”

Rafael Marquez stopt na een loopbaan van 22 jaar met profvoetbal. Dat heeft de 39-jarige Mexicaan zondag op Twitter bekendgemaakt. Marquez is samen met zijn landgenoot Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus de enige speler die vijf WK-eindrondes op de teller heeft staan.

Marquez vertegenwoordigde zijn land op de toernooien van 2002, 2006, 2010, 2014 en 2018. In Rusland sneuvelde het Centraal-Amerikaanse land in de achtste finales tegen Brazilië. In totaal komt de verdediger, na een debuut in 1997, aan 148 caps met negentien doelpunten. De laatste seizoenen moest Marquez veelal genoegen nemen met een invallersrol. Met negentien partijen is hij ook de Mexicaan met de meeste WK-matchen op de teller.

Na een doorbraak bij Club Atlas in zijn thuisland verkaste hij naar Monaco (1999-2003), waar hij de Franse titel pakte. Nadien trok hij naar Barcelona (2003-2010), waar hij vier Spaanse titels en tweemaal de Champions League won. Vervolgens volgden passages bij New York Red Bulls (2010-2012), Léon (2012-2014), Hellas Verona (2014-2015) en opnieuw Club Atlas.

In een afscheidsbrief op Twitter herinnert Marquez zijn carrière als profvoetballer als een tijd van “opoffering, inspanningen, droefheid en soms ontgoochelingen, maar vooral veel plezier. Voetbal, je hebt me zoveel bijgebracht, ik kan je het nooit teruggeven. Aangezien het onmogelijk is om te scheiden, zullen we immer aan elkaar verbonden zijn. Gewoonweg bedankt!”