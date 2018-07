Parket opent onderzoek naar filmpje waarin baby’s zwaar mishandeld worden

Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend naar een filmpje dat de ronde doet op sociale media, waarin vreselijke kindermishandeling te zien is. “We hebben al enkele mensen verhoord”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket in VTM Nieuws.

In het filmpje is te zien hoe twee baby’s van ongeveer een jaar oud tot bloedens toe geslagen en in het rond gegooid worden. Het gaat om brutale mishandeling, maar de politie en het parket tasten voorlopig in het duister over wie de beelden gemaakt heeft, wie verantwoordelijk is voor de mishandeling en waar het gebeurd is.

“We moeten nu nagaan wie de verdachten zijn en waar de feiten zijn gepleegd om te weten welke parket bevoegd is”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket in VTM Nieuws. “We hebben een onderzoek geopend. Enkele mensen zijn al verhoord en we wachten nu op de resultaten om verder te gaan in het onderzoek.”

Ook de man die het filmpje op sociale media postte is al verhoord. “Maar we moeten voorzichtig zijn. Het is niet omdat iemand de video heeft gepost en daar een uitleg voor heeft, dat hij ook verantwoordelijk is voor de feiten die te zien zijn in de video. We moeten het onderzoek zijn gang laten gaan om de hoofdrolspelers te kunnen identificeren. “