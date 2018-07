Cardioloog die Bush behandelde op fiets doodgeschoten in medisch complex

Een bekende Amerikaanse cardioloog is overleden na een vreemde schietpartij. Mark Hausknecht reed met zijn fiets rond in een medisch complex in Houston toen een andere fietser, die uit de andere richting kwam, hem neerschoot. Hij overleed in het ziekenhuis.

De befaamde cardioloog Mark Hausknecht reed vrijdagochtend rond 9 uur ’s ochtends op zijn fiets rond in een 5 hectare groot medisch complex in Houston, waarin enkele ziekenhuizen en universiteiten gevestigd zijn. Hij fietste naar het ziekenhuis waar hij werkt, maar geraakte daar niet.

Een fietser die uit de andere richting kwam en Hausknecht voorbijreed, draaide zich plots om en schoot twee kogels in de richting van de dokter af. Hij werd door minstens een van die kogels geraakt en overleed niet veel later in het ziekenhuis.

De vraag die de politie van Houston nu probeert te beantwoorden, is of Hausknecht een toevallig slachtoffer was of dat de dader het op hem gemunt had. Er is nog geen verdachte opgepakt.

Hausknecht dankte zijn faam onder meer aan het feit dat hij in februari 2000 de voormalige president George HW Bush mocht behandelen. Die had bij een bezoek aan Florida last van duizeligheid, waarna Hausknecht hartritmestoornissen vaststelde. Na de behandeling verscheen de cardioloog met Bush op een persconferentie.

Bush maakte zijn medeleven over aan de familie van de overleden dokter. “Hij was een fantastisch cardioloog en een goede mens”, aldus Bush. “Ik zal altijd dankbaar zijn voor zijn uitzonderlijke zorg vol medeleven.”