Hugo Broos ontkent geruchten: “Word geen bondscoach van Tunesië”

Oostende - Hugo Broos, sportief directeur van KV Oostende, zal niet aan de slag gaan als bondscoach van Tunesië. Dat bericht dook zondag in buitenlandse media op. “Er zijn aanbiedingen geweest, maar ik heb gekozen voor het mooie project van KV Oostende en daar blijf ik trouw aan”, spreekt Broos op de clubsite duidelijke taal.

“Het zou verkeerd zijn om na enkele maanden al andere oorden op te zoeken, zo zit ik niet in elkaar”, gaat Broos voort. “Zaterdag spelen we onze eerste thuiswedstrijd tegen Moeskroen en alle focus ligt daar nu op. Ik hoop dat onze supporters massaal aanwezig zullen zijn om dit vernieuwde KVO naar de overwinning te schreeuwen.”

Broos vergaarde in Afrika eeuwige roem door vorig jaar met Kameroen de Afrika Cup te winnen. In aanloop naar de Afrikaanse kampioenschappen van 2019 groeide de interesse in de voormalige Rode Duivel. De Tunesische voetbalbond gaat intussen verder op zoek naar een opvolger voor Nabil Maaloul, die na het WK in Rusland verkaste naar de Qatarese landskampioen Al-Duhail. De ‘Adelaars van Carthago’ strandden op het WK in de groepsfase na onder meer een 5-2 nederlaag tegen de Rode Duivels.