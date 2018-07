“We moeten ons voorbereiden op mogelijkheid dat er geen akkoord rond de Brexit komt”

Brussel - Dominic Raab, de nieuwe Britse onderhandelaar voor de Brexit, heeft zondag in een interview met de BBC verklaard dat Groot-Brittannië zich moet voorbereiden op de mogelijkheid dat de onderhandelingen met de Europese Unie mislukken. In dat geval zal het Verenigd Koninkrijk ook weigeren om zijn “scheidingsfactuur” van 39 miljard pond (zo’n 44 miljard euro) te betalen, klonk het.

“Elke verantwoordelijke regering moet een plan klaar hebben voor het geval we geen akkoord bereiken”, zei Raab. “We willen de best mogelijke deal.”

Foto: REUTERS

Raab verzekerde ook dat de Britten zich geen zorgen moeten maken voor het geval er geen akkoord kan worden bereikt, en er dus onduidelijkheid komt over bijvoorbeeld de import van producten, over het vliegverkeer en over het statuut van buitenlanders in het UK of dat van Britten op het Europese vasteland. Raab zei dat hij verwacht dat er toch een akkoord kan worden afgesloten, “en als dat niet lukt zijn we elk aspect aan het plannen zodat het land voorbereid is”, klonk het.

In een interview met The Sunday Telegraph zei de nieuwe Brexit-minister, die sinds 9 juli de afgetreden David Davis opvolgt, dat het Verenigd Koninkrijk zijn bijdrage van 39 miljard pond (zo’n 44 miljard euro) zal weigeren te betalen als er geen akkoord kan worden bereikt. Op donderdag komt Raab naar Brussel om de gesprekken voort te zetten.

Binnen de Conservatieve partij van premier May is er grote verdeeldheid over het vertrek uit de Europese Unie. Sommigen willen een “harde Brexit”, terwijl anderen de (handels)banden zo nauw mogelijk willen houden. Dominic Grieve, een parlementslid van de Tories, vertelde aan Sky News dat sommigen binnen zijn partij er zelfs actief op uit zijn om de EU te verlaten zonder akkoord. Maar Grieve deelt dat standpunt niet: hij vreest voor chaos. “We zullen dat de noodtoestand moeten uitroepen.”

De Brexit zou op 29 maart 2019 in werking treden.