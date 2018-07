Waar is de Maan? Transportfirma raakt wereldberoemde replica van de Maan kwijt

Brussel - Het kunstwerk “Museum of the Moon” van de Brit Luke Jerram, dat een replica van de Maan voorstelt met een diameter van zeven meter, is vermist. Dat maakte de artiest zelf bekend via Twitter. Het kunstwerk was begin dit jaar nog te bewonderen op het Lichtfestival in Gent en groeide er uit tot één van de publiekstrekkers.

Volgens Jerram raakte het kunstwerk vermist tijdens het transport van Groot-Brittannië (Bristol) naar Oostenrijk. Koerierdienst TNT stond in voor het vervoer.

Om het werk te creëren baseerde de kunstenaar zich op satellietbeelden van de NASA, bericht Euronews. Elke centimeter komt naar verluidt overeen met vijf kilometer Maanoppervlak. De replica was al op verschillende evenementen in Europa te zien, waaronder het lichtfestival in Gent, en stond deze zomer op nog meer plaatsen geboekt.

TNT heeft intussen toegegeven dat het de Maan niet meer terugvindt. Het bedrijf voert een diepgaand onderzoek. Luke Jerram roept nu de hulp in van het grote publiek, onder de hashtag #findthemoon.