Hier kan je tijdelijk geen mooie foto maken van de historische poort, met dank aan een onoplettende chauffeur

Deinze - De monumentale en beschermde Blauwe Poort of ‘Porta Arboreti’ in de Ooidonkdreef is zwaar beschadigd. Oorzaak van de schade is de onoplettendheid van de bestuurder van een lichte vrachtwagen. De poort leidt naar het kasteel Ooidonk.

De chauffeur van de lichte vrachtwagen wilde onder de poort doorrijden maar bleef haperen aan de hardsteen omdat hij de maximale hoogte overschreed.

De schok was zeer hevig. De in rode baksteen uitgevoerde zoldering scheurde in haar voegen en de wit- of vroegere blauwe verschoof mee. De lichte vrachtwagen kon zelf achteruit uit de poort rijden. Nu al is het zeker dat de restauratie vele duizenden euro's zal kosten.

Het waren petanquespelers die het ongeval opmerkten en de politie verwittigden. Zeker is dat het fraaie vooraanzicht van de poort door de intussen getroffen verkeersmaatregelen lange tijd een ander uitzicht krijgt. Boven de doorgang zijn immers twee houten balkjes aangebracht die de hoogte van 2,20 meter aangeven.

Een mooie foto van de voorgevel van de Blauwe Poort, de enige die is overgebleven van de oorspronkelijk zeven poorten die het domein omringden, zit er tijdelijk niet meer in.

De eerste restauratie van de poort dateert volgens een steen die in ingemetseld in de poort uit 1595. De poort staat ook bekend als duivenpoort. In de vroegere eeuwen was het houden van duiven immers een voorrecht van de heer. Op de poort prijkt ook het wapenschild van de familie t'Kint de Roodenbeke. De poort overbrugt de Kalebeek.

Tijdelijke maatregelen

Bij de dienst Monumentenzorg zit men zeer verveeld met het voorval. In eerste instantie wilde de dienst de doorgang zelfs volledig afsluiten, zelfs voor fietsers en voetgangers. Na tussenkomst van burgemeester Vermeulen (CD&V) werden tijdelijke maatregelen uitgevaardigd zoals het duidelijker aangeven van de maximale hoogte. Of de voorlopig aangebrachte hoogtebalken in roodwit en het grote verbodsbord in een latere fase nog weggehaald kunnen worden, blijft ook voor de burgemeester nog een open vraag.