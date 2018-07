‘Onbekend’ kind snel met ouders herenigd dankzij sociale media

Antwerpen / Sint-Niklaas - Eén uur. Meer had de politie van Sint-Niklaas niet nodig om de ouders te vinden van een tienjarig jongetje dat moederziel alleen was aangetroffen in het station, en alleen maar zijn voornaam wist. De sociale media bleek een groot hulpmiddel te zijn.

De zoektocht naar de ouders van Kobe leek vrijdag een speld in een hooiberg te worden. Het tienjarige jongetje was helemaal alleen door de politie aangetroffen in het station van Sint-Niklaas en kon alleen maar zijn voornaam meedelen. “Onze agenten waren rond het middaguur opgeroepen naar het station voor twee wanbetalers”, doet commissaris Benny Smet het verhaal. “Terwijl ze ter plaatse die zaak aan het afhandelen waren, zagen ze een kind zonder begeleiding rondlopen. De jongen bleek niet in staat te zijn om te zeggen wie hij precies was, en waar hij woonde. Pas na lang op hem te hebben ingepraat, konden we niet alleen zijn voornaam, maar ook die van zijn ouders te weten komen. Dat was op dat moment de enige informatie waarmee we aan de slag moesten om zijn ouders te vinden.”

De politie startte een procedure op via Child Focus, maar besloot ook om zelf een oproep te lanceren via haar Facebook- en Twitteraccount. Met succes, want het bericht met daarbij ook een foto van Kobe bereikte 125.000 personen en werd massaal gedeeld. De telefooncentrale werd overstelpt met tips en na minder dan een uur waren de ouders van Kobe al gevonden. “Het bericht dat we online lieten zetten, was op zo'n manier opgesteld dat de privacy van het kind en zijn ouders niet werd geschonden, maar toch genoeg informatie bevatte om hen te kunnen opsporen”, legt commissaris Smet uit.

Niet eerste keer weggelopen

“Tot ieders opluchting konden we snel de ouders contacteren. De sociale dienst volgt de zaak nu verder op. We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen.”

De tienjarige jongen bleek in Antwerpen te wonen en had daar op eigen houtje de trein genomen naar Sint-Niklaas. Eerder die week was hij nog al een keer van huis weggelopen.