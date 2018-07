OEFENMATCHEN. Antwerp klopt Griekse topclub, Zulte Waregem onderuit tegen AZ

Antwerp heeft zondag in het Bosuilstadion zijn voorbereiding afgesloten met een 2-1 overwinning tegen het Griekse Panathinaikos. Genk zette amateurclub Heist vlot opzij (1-3). Zulte Waregem en Lokeren verloren hun laatste oefenwedstrijd met het kleinste verschil.

Antwerp kwam in zijn galawedstrijd tegen de twintigvoudige landskampioen van Griekenland op achterstand. Insua (44.) brak na een matige eerste helft de ban voor Panathinaikos. Na de rust scoorde Haroun (49.) vrij snel de gelijkmaker, Hairemans (54.) deed de Bosuil kirren van plezier. De Great Old kan zondag met vertrouwen afzakken naar Charleroi. Antwerp boekte in de voorbereiding zes overwinningen op evenveel oefenmatchen.

Daags na de 4-0 thuisoverwinning tegen Olympiakos, hield KRC Genk een laatste testwedstrijd op het veld van KSK Heist (eerste amateurklasse). Het B-elftal van de Limburgers zette de goede reeks voort dankzij doelpunten van Karelis (60.) en Seck (73.). Ook KRC Genk beëindigde al zijn oefenpotten met winst. Volgende week openen de Limburgers op het veld van Lokeren, dat voor zijn galamatch Lokomotiv Zagreb uitnodigde. De Kroaten klopten eerder deze week KV Oostende en legden nu ook de Waaslanders over de knie. Een flauwe wedstrijd werd door een penaltyfase beslist. Ivan Krstanovic (73.) smeerde Lokeren zo de derde opeenvolgende nederlaag aan.

Zulte Waregem kreeg voor de eerste wedstrijd in het eigen Regenboogstadion het Nederlandse AZ over de vloer. Essevee domineerde, maar kreeg het leer niet voorbij doelman Marco Bizot (ex-Genk). Op het uur kregen de manschappen van Francky Dury het deksel op de neus. Fred Friday bezorgde AZ een heel gevleide overwinning. Zulte Waregem begint aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren.