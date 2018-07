Jongetje van drie met zuur aangevallen bij ‘doelbewuste aanslag’

Een driejarige jongen is zwaar door een zuur verbrand geraakt na doelwit te zijn geweest van een blijkbaar “geplande aanslag”. Dat heeft de politie van West Mercia in het westen van Engeland zondag bekendgemaakt.

De peuter is zwaargewond aan het gezicht en een arm na de aanval zaterdagmiddag in een winkel in Worcester. Hij is in het ziekenhuis opgenomen.

De politie gaat ervan uit dat de jongen doelbewust is aangevallen.

Het motief en de gebruikte substantie maken voorwerp uit van een onderzoek.

Er is een 39-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht zware slagen en verwondingen te hebben beraamd. De politie heeft ook foto’s van drie mannen verspreid die zij wil verhoren.