Replica WOI-tank te traag om mee te doen aan militair defilé

Brussel / Langemark-Poelkapelle - De replica van de WOI-tank van Poelkapelle werd afgelopen week naar Brussel vervoerd voor een deelname aan het militair defilé op de nationale feestdag, maar na een testrit ging dat plan niet door.

“Onze tank was te traag voor het defilé”, zegt vrijwilliger Johan Vanbeselaere. “Door bepaalde verouderde onderdelen was er ook het risico dat de olie te warm zou worden. We mochten onze tank wel plaatsen in het Warandepark. Op de nationale feestdag hebben meer mensen de tank gezien dan de afgelopen veertien jaar samen. Van de 10.000 bezoekers geloofden velen niet dat het een replica was. De koning heeft ons uiteindelijk niet bezocht, maar wel de RTBF en voormalig minister van Defensie André Flahaut, die vroeg vanwaar we de subsidies haalden. Hij schrok nogal toen we vertelden dat alles gerealiseerd werd met de hulp van vrijwilligers en donaties.”

De vrijwilligers van brandweerpost Langemark liepen wel mee in het defilé met hun originele bluspomp uit de jaren ‘20. “Het was een dag om nooit te vergeten”, klonk het.