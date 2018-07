Watford leent Dodi Lukebakio uit aan Duitse promovendus

Dodi Lukebakio komt volgend seizoen in actie voor Fortuna Düsseldorf. Zijn ploeg Watford leent de Belgische belofte-international voor een jaar uit aan de nieuwkomer in de Bundesliga, zo maakte Düsseldorf zondag bekend.

Lukebakio is een jeugdproduct van Anderlecht en maakte zijn debuut in het eerste elftal in oktober 2015. De Congolese Belg kwam dat seizoen tot 18 optredens (en één goal), maar kon paars-wit niet helemaal overtuigen - mede door zijn gedrag naast het veld. In 2016-17 volgde een uitleenbeurt naar de Franse eersteklasser Toulouse, waar zijn aandeel beperkt bleef tot zes optredens. Vorig seizoen maakt Lukebakio indruk op huurbasis bij Sporting Charleroi. In twintig matchen scoorde hij drie keer en gaf hij vier assists. Het leverde hem een contract tot medio 2022 op bij Watford. Daar maakte hij in februari zijn debuut in de Premier League.

Zaterdagavond speelde de 20-jarige Lukebakio nog 45 minuten mee met de Hornets in een oefenwedstrijd tegen Düsseldorf, waar ook Benito Raman onder contract ligt. Een dag later voegde de Assenaar zich bij zijn nieuwe ploeg op traingskamp in het Oostenrijkse Maria Alm.

“Lukebakio is een snelle speler met een prima techniek. Zijn talent moet gezien worden in de Bundesliga, hij heeft immers nog ontzettend veel groeimarge”, aldus Friedhelm Funkel, de coach van Düsseldorf.