Kortrijk-voorzitter zet na transfer van Mboyo ook de deur op een kier voor Anthony Vanden Borre

Met de Braziliaan Kanu en Ilombe Mboyo haalde KV Kortrijk al twee opmerkelijke transfers binnen. Twee spelers die barsten van het talent maar bij KVK zich weer in de gratie willen voetballen. En voorzitter Joseph Allijns zet nu zelfs de deur op een kier voor dat andere grote talent van weleer en boezemvriend van Mboyo: Anthony Vanden Borre.

Toen Allijns in Sportweekend de vraag kreeg of hij het ook zou zien zitten om ook de carrière van Anthony Vanden Borre te herlanceren, gaf hij een opmerkelijk antwoord:

“Als hij fysiek in orde is en er echt zin in heeft, zou hij wel een plaats hebben in Kortrijk. Dat zou nogal een bom geven... Maar ik geloof in mensen waarvan anderen denken dat ze het niet kunnen of dat ze een slecht karakter hebben. Ik kan daar best mee overweg.”

De nu 30-jarige Vanden Borre heeft er een turbulente carrière opzitten: als tiener brak hij helemaal door bij Anderlecht en de Rode Duivels maar nadien ging het snel bergaf. Via Fiorentina, Genoa en Portsmouth belandde hij in 2011 opnieuw in België bij KRC Genk waar hij zijn ex-coach Frank Vercauteren terugvond. Nadien kreeg hij nog een tweede kans bij Anderlecht dat hij in 2016 echter alweer langs een achterpoortje verliet voor Montpellier. In 2017 trok hij naar Mazembe in Congo maar ook dat werd geen succes waarna hij opnieuw terugkeerde naar België. Zijn voetbalcarrière leek voorbij, tot hij bij Cercle Brugge weer opdook op training bij coach... Vercauteren. Maar sinds die de vereniging verliet, is ook Vanden Borre daar niet meer gezien.