Mesut Özil stopt als Duits international na politieke hetze over foto met de Turkse president

De Duitser Mesut Özil zet een punt achter zijn interlandcarrière. Dat kondigde de 29-jarige middenvelder van Arsenal zondag aan via Twitter. “Ik voel mij niet meer gewenst bij de Mannschaft”, tweette Özil. De 92-voudige international pikt de kritiek over zijn foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vlak voor het WK in Rusland niet langer.

Özil en teammaat Ilkay Gündogan waren in aanloop naar het WK het mikpunt van kritiek nadat ze in Londen op de foto waren gegaan met Erdogan. Die was toen volop zijn verkiezingscampagne aan het voeren. In Duitsland weerklonk de roep om Özil en Gündogan uit de WK-selectie te laten omdat ze zich gewillig hadden laten gebruiken door de controversiële Erdogan.

Foto: REUTERS

“De voorbije weken stelden me in staat om over de gebeurtenissen van de laatste maanden na te denken”, begint Özil. “Ik ben me ervan bewust dat de foto in de Duitse media druk besproken werd, maar er zaten geen politieke bedoelingen achter. De foto met Erdogan was gewoon een teken van respect voor de hoogste instantie van het land van mijn familie. Voor mij maakte het niet uit wie president was, het deed er gewoon toe dat het de president was. Wat de uitkomst van vorige verkiezingen ook zou geweest zijn, ik zou de foto altijd genomen hebben. Ik ben een voetballer en geen politicus. Ook Erdogan voetbalde trouwens in zijn jeugd en we spraken zoals we altijd doen over dat onderwerp.”

Özil speelde een belangrijke rol in het team dat zich in 2014 in Brazilië tot wereldkampioen kroonde. Na het desastreus verlopen WK in Rusland kreeg hij echter heel wat kritiek, onder meer van teammanager Oliver Bierhoff en bondsvoorzitter Reinhard Grindel. Daarop verklaarde Özils vader dat het beter zou zijn dat zijn zoon zou stoppen als international.

“Het is met pijn in het hart dat ik de beslissing heb genomen maar ik zal niet meer voor de Duitse nationale ploeg spelen na deze vorm van racisme en oneerbiedigheid. De behandeling die ik heb gekregen van de Duitse voetbalbond zorgt ervoor dat ik niet meer voor de Mannschaft wil uitkomen”, verklaarde Özil in een open brief van drie pagina’s. “Ik voel me niet langer gewenst en heb het gevoel dat alles wat ik heb bereikt sinds mijn debuut in 2009 is vergeten. Er is sprake van racisme en een gebrek aan respect. Ik droeg het shirt van de Duitse ploeg met trots en vreugde, maar dat is nu niet meer zo.”