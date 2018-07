Vernieuwd Club Brugge pakt met Supercup meteen eerste prijs tegen het Standard van Preud’homme

Vijf dagen voor de Belgische competitiestart heeft Club Brugge in Jan Breydel de Supercup gewonnen. De landskampioen klopte bekerwinnaar Standard met 2-1 dankzij een sterke eerste helft en heeft zo meteen zijn eerste prijs van het seizoen in deze “veredelde oefenwedstrijd” al beet. Vanaken en Wesley scoorden voor rust, Standard kwam in de tweede helft beter in de wedstrijd maar kwam niet verder dan de 2-1 van Edmilson meteen na rust.

LEES OOK:

- ANALYSE. De eerste prijs is binnen, maar hoe deden de nieuwkomers van Club Brugge het in de Supercup? (+)

- Leko is tevreden over nieuwkomers, Preud’homme vond Standard niet minder dan Club buiten “black-out”

Club Brugge genoot zondag het thuisvoordeel en coach Ivan Leko wil ook voluit voor de zege gaan. Limbombe en Diaby, twee vaste waarden in de kampioenenploeg, bleven aan de kant omdat ze aan “transferitis” lijden en ook Mechele, Dennis en Nakamba ontbraken door blessures. In doel stond nieuwkomer Letica en ook de Nederlander ‘Danjuma’ Groeneveld en Mats Rits (ex-KV Mechelen) kregen hun kans. Bij Standard keerde coach Michel Preud’homme terug naar Jan Breydel en stond er met Samuel Bastien slechts één nieuwkomer tussen de lijnen.

‘Danjuma’ scoort goede punten

De wedstrijd kwam traag op gang. Club Brugge probeerde de partij in handen te nemen maar Standard speelde goed gegroepeerd en georganiseerd. De hand van coach MPH was meteen duidelijk. Een schotje van Mpoku belandde in de handen van de Kroatische doelman Letica. Pocognoli moest bij de Rouches al snel naar de kant met een blessure, Collins Fai verving hem als linksachter.

Een bedrijvige Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld scoorde punten bij de Brugse aanhang. Een achterwaartse kopbal van de Zwitser Decarli werd knap gered door doelman Gillet. Kapitein Ruud Vormer vuurde zijn jongens aan. Na een rush op de linkerflank zette Groeneveld gepast voor. Jelle Vossen zorgde voor de schijnbeweging en de lage center werd door Hans Vanaken in doel getrapt: 1-0.

Foto: BELGA

De Rouches moesten bekomen van deze tik. Fai en Laifis verdedigden te slap na een lange bal van Hans Vanaken en Wesley werkte meteen beheerst af: 2-0.

Foto: BELGA

In het slot van de eerste helft knalde de Roemeen Marin nog een metertje over de kooi van doelman Letica.

Edmilson maakt het toch nog spannend

Na vier minuten in de tweede helft was het wel raak voor de Luikenaars: Samuel Bastien stuurde Duje Cop maar de Kroaat trapte tegen de benen van zijn landgenoot Letica. Edmilson Junior was echter goed gevolgd en trapte de rebound in het lege doel: 2-1 en we hadden opnieuw een match.

Foto: Photo News

Meer zelfs, de Rouches hadden duidelijk vertrouwen getankt en trokken op zoek naar een tweede doelpunt. En dat zorgde zowaar voor nervositeit bij de Bruggelingen. Een mislukte voorzet van Cavanda werd door doelman Letica nogal onhandig over het doel gewerkt, de hoekschop werkte hij met beide vuisten weg. Bij een trap van Mpoku ging Letica wel gepast plat. Veel werk moest de nieuwkomer niet opknappen maar hij straalde wel rust uit.

Nog twee Brugse debutanten

Diatta zorgde nog voor Brugs gevaar maar zijn harde schuiver met de linker belandde in het zijnet. Rits werd na 69 minuten afgelost door de jonge debutant Brandon Baiye. En Siebe Schrijvers werd in de spits geposteerd in de plaats van Wesley. Na een zware fout van Fai moest ook Diatta worden gewisseld voor Dion Cools: de Kameroener had geen oog voor de bal en trapte de flankspeler (weliswaar ongewild) vol in de buik. Diatta was volledig van de kaart en moest met een draagberrie worden afgevoerd. Fai kwam weg met geel.

Foto: Photo News

De wedstrijd werd meteen wat bitsiger en ook Vormer liet zich niet onbetuigd. De Rouches zetten nog alles op alles maar grote kansen bleven uit. Een voorzet van Edmilson werd nog bijna in eigen doel gewerkt door Denswil, Djenepo stond klaar om binnen te tikken maar Club kwam goed weg. Even later reageerde de Nederlander ook attent toen Edmilson opnieuw Djenepo vond in de zestien.

Foto: BELGA

In de slotfase plukte Letica nog enkele (cruciale) hoge ballen voor zijn doel, waardoor Club de 2-1 kon vasthouden en meteen zijn eerste prijs van het prille seizoen beet heeft.

Recordhouder

Club Brugge volgt op de erelijst Anderlecht op, dat het vorig jaar met 2-1 van Zulte Waregem haalde. Blauw-zwart is met nu vijftien zeges nog wat steviger recordhouder, voor Anderlecht (dertien). Standard volgt met vier overwinningen als derde op ruime afstand.