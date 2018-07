Uit kanaal geredde ooievaar maakt het alweer goed

Kapellen / Londerzeel / Kapelle-op-den-Bos - De ooievaar die afgelopen vrijdag door het duikteam van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West uit het kanaal in Kapelle-op-den-Bos werd gered maakt het goed. Dat meldt Marc Van de Voorde van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Malderen (Londerzeel).

“De ooievaar komt erdoor en stapt al rond in zijn opvangkooi. Hij kan binnenkort, als hij helemaal op kracht is, opnieuw worden vrijgelaten. Dat doen we zo snel mogelijk, want we willen de dieren niet te lang houden, zodat ze het jagen niet verleren.”

De ooievaar was vrijdagavond in het zeekanaal in Kapelle-op-den-Bos gesukkeld en was helemaal uitgeput. De duikers konden het dier net op tijd redden, want het dreigde te verdrinken.