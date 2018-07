Olivier Deschacht (37) is niet van plan te stoppen. Hij blijft trainen in zijn eentje, maar sloot nu ook aan bij de trainingen van amateurclub Lochristi, de ploeg waar zijn roots liggen. Bij Lochristi wil de veteraan zijn conditie op peil houden in afwachting van een aanbieding uit eerste klasse. Daarvoor ligt Zulte Waregem nog altijd in pole positie, al moet dat eerst nog wat verdedigers van de hand doen. Ook Antwerp is nog in de running, Kortrijk maakt minder kans.