Edmilson speelde nog in Supercup maar verlaat Standard voor lucratieve transfer naar Qatar: “Ik weet dat er kritiek zal komen”

Junior Edmilson speelde in de Supercup zijn laatste match in een Standard-shirt. Hoewel de Rouches hun snelle vleugelspits doodgraag wilden behouden, klonk de roep van het grote geld uit Qatar te luid. De ex-speler van STVV kan er naar verluidt een netto jaarsalaris van 2,5 miljoen euro gaan opstrijken.

“Ik vertrek morgen”, bevestigde Edmilson meteen na de wedstrijd. “Ik teken voor vier jaar en kan zo mijn familie een mooie toekomst garanderen. Ik weet dat er kritiek zal komen omdat ik jong ben. Maar dat raakt me niet, ik ben mentaal sterk. Zon, zee en strand. Alles waar ik van hou als Braziliaan. Of mijn familie mee gaat? Misschien wel, ik hou daarvan.”

“Jammer dat ik Standard verlaat, in mijn laatste match wilde ik alles geven voor de club van mijn hart”, aldus nog de aanvaller.

Preud’homme: “De wet van het voetbal”

“We hebben alles gedaan om hem te overtuigen”, aldus Standard-coach Michel Preud’homme. “We boden hem een heel mooi nieuw contract, maar het hielp niet. Op een bepaald moment kunnen Belgische clubs niet meer concurreren met die rijke clubs. Als de voorzitter dan de vastgelegde prijs krijgt, dan moet je hem laten gaan. Dat is de wet van het voetbal. Of ik zijn keuze begrijp voor Qatar? Ik ben zijn manager niet, hij moet dat zelf uitmaken. Of hij daar gelukkig zal zijn... Tja, Orlando sa was ook niet gelukkig in China.”

“Standard is veel sterker met Carcela en Edmilson, maar we gaan onze kop niet laten hangen omdat er eentje vertrekt. We werken verder en laten ons seizoen daarvan niet afhangen. Met Carcela zijn er weer contacten.”

Niet Spanje maar Midden-Oosten

Edmilson ligt nog tot de zomer van 2019 vast bij Standard. Op een aanbieding om die verbintenis te verlengen ging hij nooit in. Voorzitter Bruno Venanzi verkondigde daarop dat hij bereid was om Edmilson aan zijn contract te houden om de titelkansen van de Luikenaars gaaf te houden. Een financieel risico, aangezien hij aan het einde van het seizoen transfervrij zou kunnen vertrekken. Zover lijkt het echter niet te komen.

Hardop droomde hij van de Spaanse competitie, maar zijn bestemming wordt dus het Midden-Oosten. Een niet nader genoemde topclub uit Qatar meldde zich vorige week voor de Braziliaanse Belg. De onderhandelingen werden geopend en leken vorige week zelfs al te worden afgerond, maar zover kwam het nog niet.

Edmilson kan in Qatar een fantastisch contract ondertekenen. Er is sprake van een netto jaarsalaris van maar liefst 2,5 miljoen euro. Hoeveel Standard kan incasseren voor zijn goudhaantje is nog niet duidelijk. Bij STVV zullen ze het met grote aandacht volgen. De Kanaries hebben immers recht op een doorverkooppercentage.