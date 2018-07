Zesjarige jongen hersendood verklaard na ongeval in zwembad op vakantie: “Voor Vic is er helaas geen hoop meer”

Dagenlang hebben ze gewaakt aan zijn bedje in het ziekenhuis. Zich opgetrokken aan de minste reactie van hun zoontje Vic, die vast kwam te zitten in een zwembad in Portugal. Maar zaterdag hebben Ansie en Michael Wanzeele het harde nieuws gekregen. “Er is geen hoop meer, Vic is te lang onder water gebleven. De machines die hem in leven houden worden uitgeschakeld. Hoe moeten we dat aan zijn broertje uitleggen?”

Ze leefden op hoop, Ansie en Michael Wanzeele uit Zoersel. Maar het heeft niet mogen zijn voor hun zoontje. “De artsen wachten tot de medicatie uit zijn lichaam verdwenen is. Daarna zullen ze testen of hij hersendood is en wordt de life support uitgeschakeld. Waarschijnlijk gebeurt dat maandag (vandaag, nvdr.) of dinsdag”, zegt mama Ansie.

Onherstelbare schade

Het drama dat hun zoontje nu het leven kost, gebeurde vorige week bij de allerlaatste duik op de allerlaatste dag van hun vakantie in Portugal. Vics arm raakte plots klem, aangezogen door het filtersysteem van het zwembad. Zelfs drie volwassenen, zelfs de aangerukte hulpdiensten kregen hem niet vrij. Tot de filterpomp kon worden uitgeschakeld. Vele minuten te laat. “Wij beseften dat Vic lang onder water was gebleven”, vertelt zijn moeder. “De reanimatie had ook ongeveer driekwartier geduurd. Dat onze jongen daarbij hersenschade opgelopen kon hebben, was erg waarschijnlijk. Maar wij bleven hopen dat hij het uiteindelijk zou halen.”

LEES OOK (+). Vic (6) vecht voor zijn leven na ongeluk in Portugees zwembad: bij het laatste duikspelletje liep het mis

Dagenlang trokken Vics ouders zich op aan de kleinste lichtpuntjes, aan de minste reactie van hun zoon aan wie ze de vele steunberichten voorlazen om zijn hersenen te stimuleren. “Het personeel en de artsen in het ziekenhuis leefden echt met ons mee en gaven Vic alle zorg en toewijding die men zich maar kan inbeelden. Wij zijn ook goed opgevangen en begeleid. Maar het heeft niet mogen zijn. Toen de dokters ons hier in Portugal het nieuws meldden, hebben wij een tweede opinie gevraagd bij artsen in België. Die zijn tot hetzelfde besluit gekomen: voor Vic is er geen hoop meer.”

Klein broertje

Het zijn zware dagen voor Ansie en Michael. Niet alleen moeten ze hun zoon laten gaan, de Portugese wet verplicht nu eerst een ­autopsie op zijn lichaam. Pas daarna zullen ze Vic mee naar huis mogen nemen. “Hopelijk lukt dat tegen het einde van de week”, zegt Ansie.

Dan wacht hen thuis nog een pijnlijke opdracht. Jack, hun andere zoontje, uitleggen wat er gebeurd is met zijn broertje. “Jack wordt midden augustus vijf jaar. Hij weet dat er iets ergs met zijn broer gebeurd is, hij was er ook bij. Maar Jack is al naar huis teruggekeerd. Hoe moeten wij hem straks uitleggen dat hij zijn broer nooit meer zal terugzien?”