Dj-broers Mathias en David Roelandt voor het eerst op Tomorrowland zonder overleden broer

Een moment onder broers om te koesteren. Mathias (27) en ­David (20) Roelandt speelden zaterdag voor de eerste keer op het hoofdpodium van Tomorrowland. Een euforische ervaring, maar tegelijk een emotionele horde. Hun broer en derde groepslid Maxim overleed in maart bij een verkeersongeval. “Hier staan zonder hem valt zwaar. Maar muziek is onze passie. Dat mogen we niet opgeven. En Maxim dragen we altijd met ons mee.”