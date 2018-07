Seks op 14 niet langer strafbaar. Zullen jongeren dan vroeger aan seks beginnen? We zoeken een antwoord

Seks hebben op je 14de is straks niet meer strafbaar. Op voorwaarde dat de seksuele partner maximaal vijf jaar ouder is en er geen sprake is van een gezagspositie. Maar betekent dit dat jongeren vroeger aan seks zullen beginnen? En waren ze zelf vragende partij? “Niet helemaal, maar de aanpassing beantwoordt aan de realiteit.”