Westerlo - De leden van Kickerclub Jake’s Place uit Westerlo zijn zwaar van de kaart. Hun keeper Jan Gielis (26) is overleden na een ongeval met zijn motor. De club gaat wellicht volgend seizoen truitjes dragen om hem te eren.

“Het nieuws is bij ons erg hard aangekomen”, zegt Stef Van Gompel van Kickerclub Jake’s Place. “Onze ploeg is twee jaar geleden gestart en Jan was van in het begin onze keeper ...