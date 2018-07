Eén dode en al zeker veertien (zwaar)gewonden bij schietpartij in Toronto, schutter gedood

Bij een schietpartij in de Canadese stad Toronto zijn al zeker veertien gewonden en één dodelijk slachtoffer gevallen. De schutter is gedood, dat bevestigt de politie van Toronto.

De schietpartij deed zich zondagavond omstreeks 22 uur (maandagochtend 5 uur Belgische tijd) voor op Danforth Avenue, een drukke straat in het stadsdeel Greektown. Daar werden veertien mensen neergeschoten met een pistool.

Al zeker één vrouw is overleden, één jong meisje verkeert in levensgevaar. De schutter zelf is dood, dat alles wordt bevestigd door de politie van Toronto. Tien (zwaar)gewonde slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) 23 juli 2018

Jody Steinhauer vertelde aan de Canadese televisiezender CBC dat ze met haar gezin in een restaurant was toen ze “tien tot vijftien knallen hoorden als die van vuurwerk. Toen mensen voorin begonnen te schreeuwen, werd ons verteld dat we moesten maken dat we wegkwamen via de achteruitgang.” Volgens getuigen werden minstens 25 schoten afgevuurd.