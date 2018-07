“Israël bombardeert opnieuw Syrische legerpost”

Israëlische jachtvliegtuigen hebben zondag bombardementen uitgevoerd op een Syrische legerpost in de centrale provincie Hama. Dat meldt het officiële nieuwsagentschap SANA.

Het agentschap baseert zich op een niet nader genoemde militaire bron. De aanval zou enkel materiële schade veroorzaakt hebben.

De bron zegt dat de “nieuwe militaire agressie” een afleidingsmanoeuvre was. Het moest de aandacht afleiden van de vooruitgang van de Syrische troepen, en hun Russische bondgenoten, in hun offensief tegen de rebellen in het zuiden van Syrië, dat aan de door Israël bezette Golanhoogte en Jordanië grenst.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten, een ngo die het Syrische conflict monitort, zegt dat de stad Masyaf in het westelijke, rurale deel van Hama opgeschrikt is door explosies, afkomstig van raketten van wellicht Israëlische vliegtuigen. Israël bevestigt slechts zelden aanvallen in buurland Syrië.