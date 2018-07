CLUBNIEUWS. Antwerp wil shoppen bij Anderlecht, raakt Genk van spits af?

Het komt wel erg dichtbij: de start van de competitie. Vrijdag al trappen Standard en AA Gent de Jupiler Pro League af. Tijd voor onze eersteklassers om hun zaakjes te regelen dus. Een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Bij Anderlecht is Luc Devroe een hoop uitgaande transfers aan het voorbereiden. Het is duidelijk dat Ryota Morioka (27) na zes maanden alweer mag vertrekken. De Japanner speelde geen minuut in de twee oefenmatchen tegen Westerlo en Rennes en lijkt niet meer te passen in het systeem. Antwerp houdt de situatie alvast in de gaten om Morioka eventueel (op huurbasis) over te nemen. Als spelverdeler blijft bij Anderlecht dan alleen Musona over en dus is daar vers bloed welkom. Volgens Kroatische bronnen informeerde paars-wit naar Luka Ivanusec, een 19-jarige creatieve middenvelder van Lokomotiva Zagreb. Een talent en al vijf keer Kroatisch international, maar ook PSV lonkt.

Dendoncker

Uitgaand vond Luc Devroe een oplossing voor Ganvoula. De spits wordt verhuurd aan de Duitse tweedeklasser Bochum. Najar legde volgens Turkse bronnen medische tests af bij Besiktas, maar dat wordt door Anderlecht ontkend.

De meeste clubs komen in Brussel aankloppen voor Leander Dendoncker. Het Italiaanse Atalanta beseft dat de Rode Duivel overtuigen moeilijk wordt en haakte af. Obradovic, Thelin en Teodorczyk mogen weg, maar in hun geval is het windstil. Bordeaux en Nantes tonen interesse voor Teo, maar de Pool ziet dat nog niet zitten. Tot slot: de jonge rechtsback Sowah is vier tot zes weken out met een spierscheur.

Snelle spits

Zulte Waregem is nog steeds op zoek naar een snelle spits. Momenteel is Victor Osimhen op test bij Zulte Waregem. De 19-jarige aanvaller is eigendom van WolfsburgDuitse Wolfsburg. De Nigeriaan geldt als een talent en was ook al wereldkampioen in 2015 bij de U17. Op dat toernooi werd hij topschutter met tien goals. Osimhen is wel blessuregevoelig. Donderdag loopt zijn testperiode af en wordt beslist of hij blijft. Het zou om een uitleenbeurt met aankoopoptie gaan. “We gaan hem uitgebreid screenen. Het moet erop zijn”, aldus coach Francky Dury.

De trainer benadrukte dat een speler als Peter Olayinka, die veel acties in huis had, nog niet vervangen is. Mogelijk wordt dat dus Osimhen. Zulte Waregem wil ook nog een middenvelder om het recuperatievermogen, de snelheid en explosiviteit te verhogen. De piste rond Olivier Deschacht is nog altijd niet afgeschreven. “Ik hou van dat soort type spelers”, aldus Dury. “Maar Verboom, Heylen, De Mets, Madu en Mühren moeten nog vertrekken. “Voor een ploeg als Zulte Waregem weegt dat op onze loonlast.

Karelis out?

RC Genk staat zeker niet weigerachtig tegenover een vertrek van spits Nikos Karelis (26). De Griekse spits, die vorig seizoen veel blessureleed kende maar toch nog goed was voor vier goals en vier assists, praat momenteel met PAOK Saloniki en wil na 2,5 jaar wel terugkeren naar zijn vaderland. In Limburg heeft hij nog maar één jaar contract en met Zinho Gano kwam er al een nieuwe targetspits.

Een week voor de competitiestart stelde Lokeren eindelijk zijn nieuwe aanvalsleider voor: Anton Saroka. De 26-jarige Wit-Russische international tekende een contract voor drie seizoenen en komt over van Dinamo Minsk, waar hij 24 keer scoorde in 65 wedstrijden. Hij kan al wat adelbrieven voorleggen. Zo debuteerde hij vorige zomer bij de nationale ploeg. Intussen verzamelde hij al acht caps waarin hij vier keer raak trof. Zo scoorde hij onder meer in oktober 2017 in de WK-kwalificatiematch tegen kersvers Wereldkampioen Frankrijk, mét Varane en Umtiti als tegenstanders.Saroka had verschillende opties in het buitenland, maar koos toch bewust voor een avontuur in België.“Lokeren is de ideale stap in zijn carrière”, aldus zijn manager, die als tolk fungeerde aangezien Saroka voorlopig enkel Russisch spreekt. “Zijn doel is om veel doelpunten te maken en om de eerste spits van Wit-Rusland te worden.”

STVV

STVV trok al een derde Japanner aan. De 25-jarige Wataru Endo, die deel uitmaakte van de WK-selectie, komt over van Urawa Red Diamonds. Endo is een verdedigende middenvelder, maar kan ook achterin spelen. STVV staat ook dicht bij een akkoord met Arsenal over de definitieve komst van Chuba Akpom. De Engelse spits wordt allicht de duurste transfer ooit van de Kanaries.