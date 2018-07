KV Mechelen gaat voor Kaya als back-up voor Berrier

KV Mechelen hoopt zich de komende dagen te versterken met Onur Kaya. De 32-jarige offensieve middenvelder stond gisteren nog gewoon in de basis bij Zulte Waregem, maar de club staat open voor een vertrek.

Met Kaya wil KV anticiperen op de onzekerheid rond Franck Berrier. De 34-jarige spelmaker moet deze week langs hartspecialist Pedro Brugada, nadat eerder een virale infectie zich had doorgezet op de hartspier. Wat ook de uitkomst is voor Berrier, KV wil Kaya sowieso binnenhalen, voor extra creativiteit, ervaring en zijn laatste pass. Denis van Wijk kent Kaya goed, hij was nog even zijn coach bij Charleroi.