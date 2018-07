Vijftig tot zeventig procent Ryanair-vluchten woensdag en donderdag geschrapt

Tussen 50 en 70 procent van de Ryanair-vluchten in België zal woensdag en donderdag worden geschrapt door een staking van het boordpersoneel van de lagekostenmaatschappij. Dat meldt de krant La Libre Belgique maandag op basis van een intern document.

Op Zaventem zou circa 70 procent van de vluchten van de Ierse maatschappij niet plaatsvinden tijdens de twee stakingsdagen. Op Charleroi zou de stakingsbereidheid minder groot zijn, maar toch rekenen de vakbonden erop dat minstens de helft van de vluchten zal worden geschrapt.

Ook in Italië, Spanje en Portugal wordt gestaakt. Ryanair zou personeel uit het Verenigd Koninkrijk trachten over te brengen om de gevolgen van de stakingen in te perken.