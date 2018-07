Trump waarschuwt Iran in hoofdletters: “BEDREIG DE VS NOOIT MEER”

“BEDREIG DE VERENIGDE STATEN NOOIT, NOOIT MEER OF JE ZAL GEVOLGEN ONDERVINDEN ZOALS ER DOORHEEN DE GESCHIEDENIS MAAR WEINIGEN HEBBEN GEKEND. WE ZIJN NIET LANGER EEN LAND DAT JE KRANKZINNIGE VERKLARINGEN VAN GEWELD EN DOOD ZAL TOLEREREN. WEES VOORZICHTIG!”, zo tweette Trump.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!