Standard, Genk en Gent kennen vandaag Europese tegenstanders

Vandaag om 12u wordt er geloot voor de derde voorrondes in de Champions League en Europa League.Voor Standard is de situatie het duidelijkst. Het heeft in de derde voorronde van de Champions League slechts vier mogelijke tegenstanders, als niet-reekshoofd sowieso vier pittige clubs. Benfica en Dynamo Kiev zijn een optie en daarnaast kan het uitkomen tegen Ajax (of Sturm Graz) en FC Basel (of PAOK), die eerst nog de tweede voorronde afwerken.

In de Europa League is het komende donderdag (en volgende week) uitkijken naar Racing Genk, dat als eerste Belgische club in actie komt. Het moet het Luxemburgse Fola Esch opzijzetten. Vandaag weet het wel al tegen welke club het in de derde voorronde uitkomt, net als AA Gent. Beide clubs zijn reekshoofd vanwege hun goeie coëfficiënt (allebei 27.000 punten).

Anderlecht en Club Brugge moeten nog even geduld hebben. Club kent op 30 augustus zijn tegenstanders in de poules van de Champions League. Het zit dan in pot 4, wat drie serieuze kleppers kan opleveren, of met veel geluk in pot 3. Anderlecht kent een dag later zijn tegenstanders in de poules van de Europa League. Paars-wit zit allicht in pot 1 en zou dan de kleppers ontlopen.