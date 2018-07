Chinese premier zal hard optreden na schandaal rond hondsdolheid

In China is beroering ontstaan over een bedrijf dat gegevens over de productie van vaccins tegen hondsdolheid heeft vervalst. Premier Li Keqiang heeft een onderzoek bevolen naar het schandaal, dat ongerustheid veroorzaakt over de veiligheid van producten in China.

Vorige week raakte bekend dat de Chinese regulator een onderzoek had geopend naar Changchun Changsheng Bio-technology omdat het gegevens zou vervalst hebben en de productienormen met voeten zou getreden hebben. De productie bij het bedrijf is stopgezet en de vaccins zijn teruggeroepen. Changchun Changsheng is de tweede grootste producent van vaccins tegen hondsdolheid in het land.

In een mededeling op de regeringswebsite stelde Li zondagavond dat Changchun Changsheng “een morele grens” heeft overschreden. “We zullen illegale en criminele daden die de veiligheid van mensenlevens bedreigen hard aanpakken”, verzekerde de premier. Hij gaf de Staatsraad de opdracht “om een diepgaand onderzoek te voeren naar het hele productieproces en de verkoop van vaccins” in het land.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de vaccins schade hebben aangericht, maar het schandaal heeft in China een heel debat op gang getrokken over vaccins, vervalste producten en productveiligheid in het algemeen. Media als China Daily en Global Times lanceerden maandag oproepen voor meer regulering en strengere strafrechtelijke sancties.