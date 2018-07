Brugse nieuwkomer maakt indruk in Nederland: “Hij was geweldige aanwinst geweest voor onze topclubs”

Vorig jaar dertien goals en zeventien assists in de Nederlandse tweede klasse. We hadden kunnen weten dat de nieuwe flankspeler van Club Brugge, de Nederlander Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld potten ging breken. De razendsnelle linkspoot zaaide paniek in de Supercup tegen Standard en gaf meteen zijn eerste assist van het seizoen. In Nederland begrijpen ze niet dat Groenveld nu in België speelt. “Hij had een geweldige aanwinst geweest voor een Nederlandse topclub”, schrijft analist en ex-trainer Aad de Mos op Twitter.