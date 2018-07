Franse president wil zaak gewelddadige veiligheidschef helemaal ophelderen

De Franse president Emmanuel Macron is “zeer vastberaden” om de waarheid te achterhalen in de zaak-Benalla. Dat heeft regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux maandagochtend verklaard op de radio. De verklaring loopt vooruit op de hoorzitting met minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb in het parlement.

Benalla was een nauwe veiligheidsmedewerker van Macron. Hij werd vrijdag de laan uitgestuurd nadat bekendraakte dat hij als “observator” bij een betoging een manifestant hardhandig had aangepakt. Zondag werden Benalla en medewerker Vincent Crase van de presidentiële partij La République en marche door het parket van Parijs in verdenking gesteld van “geweldpleging in groep”.

De affaire stortte de Franse regering in haar zwaarste crisis tot dusver. Nadat het stilzwijgen van Macron over de affaire tot steeds meer kritiek leidde, verzekerde zijn entourage zondag dat de president “geen straffeloosheid” zal dulden en dat hij een reorganisatie zal doorvoeren om het goede functioneren van zijn diensten te verzekeren.

Maandagochtend verzekerde Griveaux op radiozender RTL dat de president “zeer vastberaden” is om de waarheid in de affaire naar boven te halen. Hij ontkende evenwel dat “Benallagate” een “staatszaak” aan het worden is. “Een staatszaak, daar is sprake van wanneer er geen transparantie is. Hier zijn drie onderzoeken geopend in vier dagen... Hier is er geen doofpotoperatie geweest”, zo probeerde de zegsman de kritiek van de oppositie te weerleggen.

De verklaring van Griveaux loopt vooruit op de hoorzitting met minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb. Hij wordt maandag in het Franse parlement bestookt met vragen over de affaire. Ook politieprefect Michel Delpuech moet tekst en uitleg geven. Drie politieagenten zijn in verdenking gesteld omdat ze beelden van bewakingscamera’s aan Benalla zouden hebben doorgespeeld.