Özil keihard aangepakt door voorzitter Bayern na afscheid als international: “Blij dat we van dat spook af zijn”

Bayern München-voorzitter Uli Hoeness heeft de Duitse middenvelder Mesut Özil met de grond gelijkgemaakt nadat die zijn afscheid aankondigde als international omdat hij zich “niet meer gewenst” voelde. “Hij speelde al jaren als een drol”, sneerde de voorzitter van de grootste club van Duitsland tegenover sportblad Bild.

Özil kondigde zondag zijn afscheid als Duits international aan nadat hij het middelpunt van kritiek was geworden in zijn thuisland. Daar waren ze nog voor de start van het desastreus verlopen WK al misnoegd omdat de sterspeler van Arsenal op de foto was gegaan met Turks president Erdogan.

Wie minder rouwig is om het afscheid van de man die nog de Duitse draaischijf was bij hun wereldtitel in 2014, is Bayern-voorzitter Uli Hoeness. “Ik ben blij dat we van dat spook af zijn”, zei die in de Verenigde Staten aan een reporter van Bild. “Hij speelde al jaren als een drol. De laatste keer dat hij nog eens een duel won, is al geleden van voor het WK 2014. En nu verstopt hij zijn eigen wanprestaties achter deze foto.”

Uli Hoeness. Foto: AFP

“Op het WK heeft niemand zich vragen gesteld bij hoe slecht hij wel niet was. Zijn 35 miljoen volgers, die in het echte leven natuurlijk niet bestaan, roepen al dat hij geweldig was als één van zijn voorzetten aankomt”, sneerde de sterke man van Bayern. En nog was het niet gedaan. Volgens Hoeness had der Rekordmeister telkens een bijzonder plan als ze in Europa tegen het team van Mesut Özil speelden. “Telkens wij tegen Arsenal speelden, lieten we het spel over hem gaan. Omdat we wisten dat hij hun zwakke punt was.”