Politie mag voortaan achtervolging voortzetten over Benelux-grenzen

Brussel - Criminelen die bij een achtervolging een van de grenzen met een Benelux-land oversteken, zullen zo niet langer de achtervolging kunnen beëindigen. Met een nieuw en uitgebreid verdrag over de politiesamenwerking tussen de Benelux-landen, maandag ondertekend in het Egmontpaleis, wordt het voor de Belgische politie mogelijk om ook in Nederland of Luxemburg criminelen te blijven achtervolgen. Vandaag kan dat enkel voor internationaal geseinde personen. Ministers Jambon en Geens, die voor België het verdrag ondertekenden, zien hierin een belangrijke waarschuwing naar criminelen.

Toegang tot databanken

Daarnaast wordt rechtstreekse toegang tot elkaars politiedatabanken mogelijk, en uitwisseling van de gegevens van de ANPR-camera’s in de drie landen. Politeagenten zullen ook in de andere Benelux-landen verhoren kunnen uitvoeren, zonder dat een agent uit dat ander land ter plaatse moet zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) beklemtoont dat achtervolgingen van terreurverdachten wel al mogelijk zijn over de landsgrenzen heen, omdat het daar gaat om internationaal geseinde personen. “Vroeger was vaak niet duidelijk waarom iemand op de vlucht sloeg”, legt Jambon uit. “Vanaf nu geldt het principe dat elke achtervolging die rechtmatig wordt gestart op het eigen grondgebied, over de grens heen kan worden voortgezet.”

Soevereinitiet opgeven

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beaamt dat dit gezond verstand lijkt, maar wijst er tegelijk op dat het om grote stappen gaat voor deze drie landen. “België, Nederland en Luxemburg geven hier voor een stuk hun soevereniteit op”, aldus Geen. “Voor de veiligheidsdiensten en de bevoegde ministers is dit een grote toegeving.”

Met andere buurlanden, zoals Frankrijk en Duitsland, bestaat deze mogelijkheid niet. “De Benelux loopt hier voorop”, meent Geens. “Binnen de Europese Unie gaat dit zeker ook gebeuren, maar dat zal niet voor de eerste vijf jaar zijn. Zulke processen vragen tijd.” Geens maakte de vergelijking met de bankencrisis, die leidde tot verdere samenwerking binnen de Europese Unie. “Op vlak van veiligheid staan we echter nog niet zo ver.”

Het verdrag treedt nog niet onmiddellijk in werking. Daarvoor is het wachten op het ratificatieproces in de verschillende parlementen. Jambon verwachtte dat dat nog “een paar maanden” zal duren.

Het vorige verdrag dateert van 2004.