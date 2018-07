Lestienne op weg naar Standard om Edmilson op te volgen

Standard staat op het punt Maxime Lestienne (26) binnen te halen als vervanger voor Junior Edmilson. Er ligt een contract van vier jaar klaar voor de Belgisch flankspeler.

Lestienne maakte in België tussen 2010 en 2014 furore bij Club Brugge, dat hem op jonge leeftijd overnam van Moeskroen. Sindsdien begon het woelwater aan een weinig succesvolle trektocht rond de wereld. In Italië speelde hij voor Genoa, in Nederland voor PSV, in Rusland voor Rubin Kazan en in Spanje voor Malaga. Overal liet hij bij vlagen zijn talent zien, nergens liet hij een blijvende indruk na.

Bij Standard moet trainer Michel Preud’homme hem motiveren om dat wel te doen. Zijn opdracht is alvast niet min: Junior Edmilson opvolgen, die zondagavond aankondigde dat hij naar Qatar vertrekt.