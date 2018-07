Lichaam van verdronken Belg (52) gevonden in Hongarije

Pulderbos / Zandhoven - Het lichaam van de 52-jarige man uit Massenhoven die afgelopen vrijdag verdronk in het Balatonmeer in Hongarije, is gevonden. Dat meldt VTM Nieuws.

De man sprong vrijdag samen met drie andere Belgen vanop een zeilboot in het Balatonmeer, in het westen van Hongarije. Toen die boot plots afdreef, raakte de man uit Massenhoven in paniek en verdween hij onder water. “Zijn vriend probeerde hem nog vast te houden, maar raakte hem uiteindelijk toch kwijt”, aldus een familielid bij VTM Nieuws.

De Hongaarse autoriteiten startten daarop een zoekactie met bootjes en helikopters, maar die verliep erg moeizaam omdat door het afdrijven van de boot niet duidelijk was waar de man juist verdwenen was. De zoekactie werd gisteren dan ook stopgezet. Sindsdien ontbrak elk spoor van de man, maar vandaag kwam zijn lichaam alsnog bovendrijven.

Video: Facebook

