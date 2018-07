Slecht nieuws voor huizenjagers: Vlaanderen verplicht kopers van oude woningen om te investeren in isolatie

Het Vlaamse Klimaat- en Energieplan dat de Vlaamse regering zaterdag goedkeurde, bevat een bepaling die kopers van oude woningen vanaf 2021 verplicht om fors te investeren in hun aankoop. Concreet: wie een woning verwerft (via aankoop of erfenis) die niet aan de laatste energienormen voldoet, moet binnen de vijf jaar bepaalde renovatiewerken doorvoeren om die woning beter te isoleren.