Een motorrijder is zondagavond om het leven gekomen bij een ongeval in het Henegouwse Harmignies. De politie van Bergen bevestigt daarmee berichtgeving van Sudpresse.

De motorrijder, geboren in 1971 en afkomstig uit de streek, botste omstreeks 20 uur tegen een paal op de N 90 in Harmignies. Volgens de politie van Bergen had hij de controle over zijn machine verloren. Toegesnelde medische hulp mocht niet meer baten.