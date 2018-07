Geen Tour de France voor president Macron door “Benallagate”

De Franse president Macron heeft zijn bezoek komende woensdag aan de Tour de France geannuleerd. Normaliter tekende Macron present voor de start van de etappe tussen Bagnères-de-Luchon en Saint-Lary-Soulan, maar door de “zaak Benalla” en bijhorende politieke storm zal de president niet aanwezig zijn op de koninginnenrit. Dat melden verschillende Franse media.

In Frankrijk is een politieke storm losgebarsten nadat een video kwam bovendrijven van waarop te zien is hoe Benalla, destijds veiligheidsmedewerker van president Macron, betogers hardhandig aanpakte tijdens een manifestatie op 1 mei in Parijs. Hij was er toen aanwezig als observator. Eerder op de dag gaf een woordvoerder van de president te kennen dat macron “zeer vastberaden” is de waarheid te achterhalen.

De affaire stortte de Franse regering in haar zwaarste crisis tot dusver. Het stilzwijgen van Macron deed de kritiek aanzwellen, zodanig dat het entourage van dat de president zondag benadrukte dat hij “geen straffeloosheid” zal dulden en dat hij een reorganisatie zal doorvoeren om het goede functioneren van zijn diensten te verzekeren.

Collomb schuift hete aardappel door

Intussen is minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, onder ede ondervraagd in het parlement. Hij werd naar eigen zeggen een dag na de feiten op de hoogte gebracht van het gedrag van Alexandre Benalla tijdens een manifestatie op 1 mei. Volgens Collomb was het aan de diensten van president Emmanuel Macron om de gevolgen te trekken uit de video waarop zijn veiligheidsmedewerker hardhandig optreedt tegen een betoger.

Het zwaargewicht binnen de regering verklaarde er dat hij op 2 mei door zijn kabinetsmedewerkers werd geïnformeerd over de video, en dat zijn diensten de informatie hadden overgemaakt aan het Elysée.

“Ze hebben me gemeld dat ze de politieprefect reeds geïnformeerd hadden en de informatie ook ter kennis hadden gebracht van het kabinet van de president, wat de gepaste reactie was, gezien het aan de hiërarchische autoriteit is om de vereiste maatregelen op administratief en gerechtelijk vlak te nemen”, zei Collomb, die de verantwoordelijkheid voor het inlichten van het gerecht daarbij dus doorschuift naar het Elysée. Hij voegde toe dat hij over de zaak niet rechtstreeks heeft gepraat met Macron.