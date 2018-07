“Rode zaterdag”: VAB en Touring verwachten extreem druk weekend op de weg

Mobiliteitsverenigingen VAB en Touring verwachten komend weekend een grote drukte op de weg. Vooral zaterdag wordt een rode dag in heel Europa, en dreigen zelfs alternatieve wegen dicht te slibben.

In België eindigt het bouwverlof op veel plaatsen, waardoor de verkeersdrukte in beide richtingen voelbaar zal zijn. Vooral bij mooi wordt op de snelwegen richting de kust druk verkeer verwacht, vooral op vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag voor vertrekkende toeristen en op zondagavond voor wie terugkeert.

Zomervakantie in Duitsland

In Duitsland beginnen Baden-Württemberg en Beieren, de twee dichtstbevolkte deelstaten, aan de zomervakantie. In die staten zijn ook de grootste verkeersknelpunten van het land gesignaleerd, zoals de grensovergangen Bazel, Kufstein, Rosenheim en de knelpunten rond Karlsruhe, Stuttgart, Nürnberg en München. Dit zorgt dus vooral voor drukte in het zuiden van het land. Al vanaf donderdag wordt het druk richting het zuiden. Wie op vrijdag vertrekt, zal zeker met verkeersproblemen af te rekenen krijgen, en ook op zaterdag verwacht men erg moeilijk verkeer.

In Zwitserland is de Gotthardtunnel het grootste knelpunt Foto: EPA-EFE

Code oranje in Frankrijk

In Frankrijk is vooral zaterdag een zeer drukke dag, al geldt op vrijdag ook al code oranje. Zaterdag zullen al vanaf 07.00 uur de eerste files zich vormen in de Rhônevallei richting het Zuiden. Op het piekmoment rond 13.00 uur zal er ongeveer 700 kilometer file staan. Op zondag zorgt de slotrit van de Tour de France voor hinder op de wegen in en rond Parijs.

Ook in Oostenrijk is het zaterdag een rode dag, met druk verkeer aan de grensovergangen met Duitsland (B179 Fernpassstrasse), op de A10 Salzburg-Villach bij Flachau en op de A11 richting Slovenië bij de Karawankentunnel.

Nationale feestdag in Zwitserland

In Zwitserland tot slot is woensdag 1 augustus de nationale feestdag en dat zorgt ook dit weekend al voor drukker verkeer. Bovendien rijden ook heel wat vakantiegangers door Zwitserland onderweg naar Italië. De Gotthardtunnel is het grootste knelpunt: de files vormen zich vaak al ‘s morgens erg vroeg en kunnen oplopen tot meer dan 2 uur wachttijd. Die files komen de bestuurders bovendien opnieuw tegen aan de grensovergang met Italië bij Chiasso, in beide richtingen, want ook de Italianen starten aan de vakantie.

Touring raadt aan op donderdag, zondag of maandag met de auto te vertrekken. De beste dagen voor de terugkeer zijn vrijdag en maandag en, in mindere mate, zondag.