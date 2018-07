Actievoerders krijgen GAS-boete voor pijpleiding in krijt

Afsnee / Gent - In Gent heeft de politie een 15-tal actievoerders aangehouden die zondag aan het stadhuis een gasleiding hadden getekend. De vereniging NOTAP wil zo de participatie van gasnetbeheerder Fluxys in de trans-adriatische pijpleiding aankaarten. Maar de actie was niet aangevraagd en burgemeester Daniël Termont, tevens voorzitter van de raad van bestuur bij Fluxys, liet het protest stoppen. De politie schreef een GAS-boete uit van 350 euro.

De activisten - gekleed als arbeiders - tekenden op de laatste dag van de Gentse Feesten een pijpleiding van krijt voor het stadhuis. Die symboliseert de TAP, de trans-adriatische pijpleiding. Een “mega gas project dat erg schadelijk zal zijn voor het milieu”, klinkt het bij de actievierders, “en waar ook Gents burgemeester Daniël Termont, als voorzitter van Fluxys, in investeert.”

De Gentse politie zegt dat de protestactie niet was aangekondigd en er dus geen toelating was. Een officier had de actievoerders aangesproken, zonder gevolg. De groep krijgt een administratieve sanctie van 350 euro. “Het is jammer te zien hoe het Gentse stadsbestuur kiest voor repressie van een kunstzinnige actie”, vindt NOTAP.