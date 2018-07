Herentals - De brandweer van Herentals heeft vanmiddag een baby uit een auto moeten bevrijden. De mama had haar wagen op de Grote Markt geparkeerd en daarna per vergissing de deur dichtgeslagen met de sleutels nog in het voertuig.

Omstaanders verwittigden de hulpdiensten. Eerst werd geprobeerd een raam van de auto omlaag te duwen maar toen dat niet meteen lukte werd een zijraampje stuk geslagen en kon de deur geopend worden. Voor zover bekend gaat alles prima met de baby.